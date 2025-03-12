港鐵研准寵物乘車　最快上半年有定論

中評社香港3月12日電／大公報報導，港鐵附例訂明，除了陪同失明人士的導盲犬，不可帶任何動物或其他禽畜進入鐵路處所。消息稱，港鐵研究“解禁”，考慮容許乘客攜帶寵物搭港鐵列車，包括設“寵物車廂”，最快上半年有定論。寵物業界人士表示歡迎，認為可為飼養者帶來方便，節省出行車費。有立法會議員建議，港鐵先在指定車廂及非繁忙時間或假日試行“解禁”安排。



政府統計處數據顯示，全港有約24萬戶飼養貓或狗，若包括其他例如龜、金魚、兔子等，即大約每十戶就有一戶擁有寵物。由於不少公共交通工具有寵物“禁足令”，很多主人寧願自己駕車或乘的士與毛孩外出。



據瞭解，港鐵正在研究是否容許乘客攜同寵物乘車，過去內部曾經探討重鐵能否設指定“寵物車廂”，正接觸關注組織瞭解需求，以及跟前線員工評估可能遇到的問題，包括衛生、安全、乘客爭議等，最快上半年有定論。



倡首階段限周末及假日試行



據瞭解，港鐵內部有人建議，首階段只限周末及公眾假期，之後擴展至平日非繁忙時間乘車，亦有人認為只限於指定路線推行“寵物車廂”，但操作上存在較困難，例如乘客未必在同區上落車。



港鐵公司於2023年8月的國際狗狗日，舉辦“狗醫生”活動，於當日作出特別安排，首次讓導盲犬以外的狗隻乘搭港鐵。當日，約20位義工攜同“狗醫生”乘搭港鐵路線（不包括輕鐵、港鐵巴士、機場快線、東鐵線羅湖和落馬洲站以及高鐵香港段），“狗醫生”在進入港鐵站前，會被放在專用袋或背囊內，車程期間狗只身體部位不會外露，而義工與“狗醫生”會使用列車車尾最後一卡車廂。港鐵鼓勵其他乘客若遇上“狗醫生”乘客，可向義工或“狗醫生”報以會心微笑，但不要隨意觸摸牠們；如乘客對動物敏感或不習慣與狗隻相處，當天應選擇乘搭其他車廂。據瞭解，當日活動反應良好。



港鐵昨日回復記者查詢表示，公司致力提供安全、可靠和舒適的鐵路服務，需考慮及平衡不同因素，會繼續與不同持份者保持溝通。



可設指定“寵物車廂”



香港寵物業商會會長李國威表示，若港鐵放寬容許帶寵物乘車，將會為飼養者帶來方便，節省車費，但基於動物習性，建議設立指定“寵物車廂”，可以減少對其他乘客的影響，“以狗隻為例，不同體型及品種，也有不同習性，是否容許攜帶爬蟲類動物，例如蛇，也要細心考慮，新政策帶來方便的同時，飼養者也要有責任好好照顧寵物，處理衛生問題，平衡其他人的感受。”



立法會議員陳恒鑌表示，支持有關提議，他建議只限於指定“寵物車廂”，以及初期在非繁忙時間或假日試行，讓市民習慣。因應動物上車可能掀起衛生和安全等問題，港鐵必須先做好配套工作。