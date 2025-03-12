國台辦3月12日例行發佈會全文

國台辦於3月12日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室3月12日上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會，並就政府工作報告涉台內容解讀、兩岸交流合作、美台動向、兩岸經貿關係、福建兩岸融合發展示範區建設等問題答記者問。以下是記者會問答全文：



新華社記者：全國“兩會”剛剛閉幕，每年《政府工作報告》中的涉台內容都廣受關注。請解讀今年《政府工作報告》中有關涉台內容。



陳斌華：今年《政府工作報告》涉台內容全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，貫徹落實黨中央對台工作決策部署，充分體現了三個“從未改變”。



一是我們在台灣問題上的基本立場從未改變。我們將毫不動搖地堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對和遏制任何形式的“台獨”分裂行徑和外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的基本格局。台灣是中國一部分，台灣問題是中國人自己的事，我們有信心、也有能力解決好家里的事。



二是我們為台灣同胞謀利造福的誠意善意從未改變。我們將持續推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果，為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件，廣泛團結台灣同胞共同推動兩岸關係向前發展。



三是我們推進祖國統一大業的決心從未改變。我們牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，團結廣大台灣同胞，堅決打擊“台獨”挑釁行徑，堅定不移推進祖國統一進程，不斷塑造祖國必然統一大勢。這符合兩岸同胞的共同利益，更是全體中華兒女的共同期盼。



中央廣播電視總台國廣記者：有輿論注意到，2024和2025年《政府工作報告》中涉台內容，都只是強調“堅定不移推進祖國統一大業”，而沒有提“和平統一”，請問發言人這是否意味著大陸立場發生變化？



陳斌華：“和平統一、一國兩制”是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。對於解決台灣問題，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。如果“台獨”分裂勢力挑釁逼迫，甚至挑戰底線、突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。



當前，台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀“獨”挑釁，嚴重危害兩岸關係和台海和平穩定。我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的“台獨”分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，堅定不移推進祖國統一大業。

