傲慢！候任美大使對波蘭政府發號施令太荒謬

中評社北京3月12日電／據新華社報道，波蘭副總理兼數字化部長克日什托夫·加夫科夫斯基11日說，美國駐波蘭大使還未上任就對波蘭政府發號施令，這種做法實在“太荒謬”。



候任美國駐波蘭大使湯姆·羅斯10日在社交媒體上說，波蘭計劃推出“自我毀滅的”數字稅“不太聰明”，那只會傷害波蘭和美波關係，因為美國總統特朗普將會“對等報復”。他呼籲波蘭廢除數字稅以避免後果。曾任《耶路撒冷郵報》首席執行官和特朗普顧問的羅斯2月6日被任命為美國駐波蘭大使。



加夫科夫斯基11日在接受澤特電台採訪時說：“我感到驚訝，美國大使還沒上任就對波蘭政府發號施令，告訴我們不能做某件事……這實在是太荒謬了。”



他說，目前波蘭數字稅立法工作仍處於初步磋商階段，其目的是為國家預算帶來更多稅收以促進技術和數字化發展，而且這項立法並非針對美國公司。數字稅在法國、西班牙等多個歐洲國家已經實施。“為什麼其他國家可以徵收數字稅，而波蘭就不行？”



“大型跨國公司在波蘭與在西方國家應該繳納相同的稅款。無論是大使、政客，還是企業高管，都沒有權力告訴波蘭政府該做什麼、不該做什麼。”



這是近日波蘭和美國又一次公開爭執。此前，圍繞美國太空探索技術公司的“星鏈”衛星系統在俄烏衝突中的作用，波蘭外長西科爾斯基與該公司首席執行官埃隆·馬斯克在社交媒體上發生爭執。美國國務卿馬爾科·魯比奧也加入“戰局”，稱烏克蘭要沒有“星鏈”早就輸了。波蘭總理圖斯克10日就此表示，美國應對包括弱小夥伴在內的各方給予“尊重”，而非表現“傲慢”。