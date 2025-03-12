伊拉克“電荒”加劇，美國霸權帶來陣陣寒意

中評社北京3月12日電／據新華社報導，美國國務院日前證實，作為“極限施壓”伊朗的一部分，一項允許伊拉克從伊朗進口電力的制裁豁免已到期終止，美方同時敦促伊拉克政府盡快擺脫對伊朗的能源依賴。此舉意味著，伊拉克將無法繼續向伊朗支付進口電費，伊拉克人不免擔心，本國“電荒”將進一步加劇，民生將愈發艱難。



伊拉克雖然油氣資源豐富，但連年戰亂導致電力基礎設施建設滯後，天然氣資源開發利用有限，長期處於“電荒”窘境。即便在酷熱的夏季，伊拉克氣溫時常飆升至50攝氏度，多數家庭每天也只能獲得幾個小時的政府供電，其他時段只能轉向成本高昂的柴油發電。



這個冬天，伊拉克格外寒冷，首都巴格達的最低氣溫罕見地多次降至0攝氏度。好不容易熬過冬天，美國卻動用霸權、濫用制裁，終止電力進口豁免。伊拉克國民議會財政委員會主席阿特萬·阿特瓦尼9日會見美國駐伊拉克使館臨時代辦時說，“終止電力進口制裁豁免將給伊拉克人民帶來災難性後果”。



然而，美國國務院對此卻輕描淡寫地回應道，伊拉克應盡快擺脫對伊朗的能源依賴，並稱這將為美國企業帶來商機。如此這般說辭，對手握高額柴油發電機賬單的巴格達市民安瓦爾而言，無異於冷酷的諷刺。安瓦爾說，這就好比奪走一名腿部骨折患者的雙拐，卻轉而推銷昂貴的輪椅。



美國終止電力進口制裁豁免並非孤立事件，而不過是其在中東地區強權行徑的縮影。長期以來，從軍事幹預到經濟制裁，美國一向以霸道蠻橫的做派處理中東事務。以伊拉克為例，從美國2003年打著“民主自由”旗號發動伊拉克戰爭，到置戰後重建於不顧，伊拉克基礎設施遲遲無法恢復，電力短缺更是成為頑疾。如今，美國又為施壓伊朗而切斷伊拉克的電力進口渠道，讓伊拉克民眾無端承受額外的痛苦。