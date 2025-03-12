國台辦：民進黨綠色恐怖 民主人權變笑談

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華3月12日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，民進黨當局出於謀“獨”本性，頑固抱持對抗思維，不斷以各種借口、各種方式干擾阻撓兩岸正常交流和人員往來，升高兩岸敵意對立，破壞兩岸關係發展。



有記者提問，近日，民進黨當局要求機關公務員、公立學校教職人員等公職人員填寫“未在大陸設有戶籍，引用大陸身份證的’具結書’”，引發有關人士反彈，公開表態拒簽。島內輿論批評此舉“濫權違法”，是“新綠色恐怖”。請問發言人有何評論？



陳斌華表示，民進黨當局變本加厲製造“綠色恐怖”，已遭到島內民眾強烈反對和輿論猛烈抨擊，不少人士更以拒簽的方式來表明態度。民進黨當局出於謀“獨”本性，頑固抱持對抗思維，不斷以各種借口、各種方式干擾阻撓兩岸正常交流和人員往來，升高兩岸敵意對立，破壞兩岸關係發展。種種惡行剝奪民眾選擇自由，使其標榜的“民主、人權”變成笑談。



陳斌華指出，台胞證便利台灣同胞往來兩岸，台灣居民居住證為台灣同胞在大陸生活、工作享受基本公共服務提供了同等待遇。這些身份證件順民意、得民心，推出以來受到了台灣同胞的廣泛歡迎和肯定。大陸公安機關歷來高度重視並依法採取有效措施保護個人信息安全，對非法竊取身份證件個人信息的行為嚴加防範、嚴厲打擊。



（後援記者：段曉魯）