國台辦：媚美賣台以武拒統 無法阻擋大勢

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）國台辦3月12日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華回答記者提問時表示，民進黨當局一再炒作大陸“軍事威脅”，卻對外部勢力榨取台灣的行徑竭力討好；不斷“倚外謀獨”、“以武謀獨”，卻對島內民眾希望改善民生福利、“避戰謀和”的呼聲置若罔聞。



中央廣播電視總台《海峽兩岸》記者提問，對於大陸今年國防預算增長7.2%，台陸委會稱，希望“大陸理性克制，與台灣當局溝通對話，共同承擔台海及區域和平穩定的責任，勿採取軍事挑釁作為”。請問對此有何評論？



陳斌華表示，大陸方面按照國防法、預算法等法律法規要求，每年的國防支出預算都納入政府預算草案，由全國人民代表大會審查和批准，依法管理和使用，並對外公布國防支出預算總額。大陸方面的國防支出公開透明、合理適度，完全是捍衛國家主權、安全和發展利益的需要，是維護世界和平的需要。



陳斌華亦表示，民進黨當局一再炒作大陸“軍事威脅”，卻對外部勢力榨取台灣的行徑竭力討好；不斷“倚外謀獨”、“以武謀獨”，卻對島內民眾希望改善民生福利、“避戰謀和”的呼聲置若罔聞。誰是兩岸和平破壞者、台海危機製造者，不言自明。



陳斌華稱，民進黨當局刻意渲染台海緊張局勢、妄圖挑動兩岸對立，不過是為了模糊焦點，逃避島內各界對其無底線“賣台”、交“保護費”的批評和反對。不管民進黨當局怎麼塗脂抹粉、東拉西扯，都改變不了其“媚美賣台”的本質和怯懦。“台獨”是絕路，統一擋不住。無論民進黨當局編列多少軍費、交多少“保護費”，都改變不了“以武拒統”死路一條的下場，都阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。



在迴應美国国防部次长提名人科尔比關於台湾军费远远不足的問題時，陳斌華表示，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。我们坚决反对任何形式的美台军事联系，要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止“武装台湾”，停止怂恿“台独”分裂势力“以武谋独”。我们也正告民进党当局，甘心充当外部势力的“棋子”，最终必将成为“弃子”。



（後援記者：段曉魯）