國台辦介紹近期舉辦的兩岸交流活動

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）國台辦3月12日上午舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華介紹了近期大陸方面積極主導的一些兩岸交流活動。陳斌華說，近期，大陸各地舉辦了形式多樣的兩岸交流活動，在此介紹其中幾項主要活動。



陳斌華表示，1月下旬至3月中旬，2025年海峽兩岸（清流）櫻花文化季活動在福建三明市清流縣舉辦，來自台灣新北、屏東、台中、台南等地350餘名台胞參加，80多位有意向投資創業的台商台胞與當地建立常態化聯繫。文化季以“閩台櫻緣 泉暖花開”為主題，開展了兩岸青年同觀影、非遺文化交流、招商推介等10餘場活動，深入體驗台商台農種植經營的2000餘畝約30萬株櫻花園盛景、國家級溫泉地質公園獨特自然風光和清流客家傳統文化魅力。



陳斌華亦表示，3月上旬，第七屆海峽兩岸文昌文化交流活動、第九屆海峽兩岸嫘祖文化交流活動先後在四川綿陽梓潼、鹽亭等地舉行，兩岸文化學者、台商代表、青年學子等600餘人參加，活動期間舉辦了文化交流參訪、經貿合作懇談、兩岸青年學生研學等系列活動，以中華文化典故為紐帶，促進了兩岸人文交流、經貿合作，增進了兩岸同胞情感聯結。



陳斌華稱，此外，雲南省為方便台灣同胞來滇旅遊、交流，自2025年3月起，對持首次辦理台胞證（簽發次數為01）的台灣同胞，自簽發之日起一年內到雲南省旅遊，320個旅遊景區免除首道門票費用，包含昆明石林、大理崇聖寺三塔、麗江古城、玉龍雪山等9個5A級景區，以及124個4A級景區、142個3A級景區和45個其他景區。我們熱忱歡迎更多台灣同胞來美麗的彩雲之南旅遊、考察、研學、交流，更好體驗“有一種叫雲南的生活”。



（後援記者：段曉魯）