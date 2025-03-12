“不確定性”成“劍橋能源周”主調

中評社北京3月12日電／據新華社報導，一年一度的國際能源行業高端會議“劍橋能源周”日前在美國休斯敦開幕。能源市場與能源轉型的“不確定性”構成會議主基調。



作為全球能源領域重要論壇，本屆會議於10日至14日舉行。與會專家指出，地緣政治緊張、國際油價低位震蕩、美國政府關稅和外交政策及其對全球貿易的衝擊，乃至“不能排除”的衰退風險，一個多月來都在助推這種“不確定性”氣氛四下彌漫。



標普全球公司在會議期間發布的一份展望報告說：“能源行業正處於十字路口。”報告把高通脹、經濟增速放緩和能源成本上升，都歸為全球不確定性的驅動因素。國際原油價格上周跌破每桶70美元，為三年來最低水平。



開幕當天，一場座無虛席的討論會擊中很多與會者心頭疑慮：關稅、貿易和競爭，是否在取代多年來人們孜孜以求的能源目標——“安全、可負擔、可持續”，成為重塑能源市場和政策的新現實？



美國前總統國家安全事務助理托馬斯·多尼倫在發言中說，過去8年，世界發生了一些“根本性的、不可逆轉的變化”。全球體系更加分裂、動蕩，大國合作、協調減少。再度上台的特朗普政府試圖迅速重塑美國的經濟和地緣政治關係，給全球帶來很大的不確定性。



歐盟委員會能源總司負責人迪特·尤爾·約恩森指出，政府有責任減少不確定性，為投資和商業提供更可預測、更穩定的環境。同時，在一個更加交易化和不確定的世界，仍然需要夥伴關係以合作應對挑戰。



在不確定性高企的氛圍裡，美國政府的關稅和能源政策備受關注。美國能源部長克里斯·賴特在大會上重申美國將擴大化石燃料生產以鞏固全球主導地位。但貝克休斯公司董事長兼首席執行官洛倫佐·西蒙內利預測，當前油價水平可能抑制美國油氣企業勘探投資。石油巨頭雪佛龍石油公司上月宣布計劃全球裁員15%至20%。

