BW可持續野生動物管理項目法律中心揭牌

中評社北京3月12日電／據新華社報導，11日，博茨瓦納可持續野生動物管理項目法律中心在博首都哈博羅內正式揭牌。該中心致力於保護博茨瓦納豐富的生物多樣性，推動相關資源的可持續利用，從而造福當地社區。



博茨瓦納環境和旅遊部長溫特·莫洛齊在揭牌儀式上致辭說，該法律中心將解決目前法律條文分散於不同部門、難以獲取且不夠清晰的問題，成為野生動物領域法律條文的“一站式”服務中心。中心將通過友好方式，獲取可持續野生動物管理相關法律框架的綜合數據和相關分析，簡化合規流程，確保社區居民、政策制定者、環保人士和投資者能夠獲取全面的法律信息。



聯合國糧農組織駐博茨瓦納代表卡拉·穆恰維表示，該法律中心的成立不僅將為當地社區帶來福祉，還將保護博茨瓦納豐富的自然遺產。她強調，通過該法律中心，人們能夠接觸到自然資源管理的政策方針和立法，以及關於人與野生動物衝突、土地使用與期限、狩獵和傳統規範等關鍵議題的相關分析，這將有助於推動博茨瓦納國家生態法律體系的現代化進程。



可持續野生動物管理項目主要內容包括通過合理管理野生動物資源、制定狩獵配額等措施，致力於實現可持續的野生動物利用和生態平衡。項目由聯合國糧農組織負責執行，得到法國開發署和歐盟資助。該項目覆蓋安哥拉、博茨瓦納、納米比亞、贊比亞和津巴布韋交界處的卡萬戈—贊比西河跨界保護區全境。

