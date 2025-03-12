福州：傳統非遺的“新勢力”

觀眾在福建省沈紹安漆藝博物館裡觀賞女性題材的漆畫作品（3月7日攝）。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月12日電／據新華社報導，福建福州非遺文化絢爛多彩，湧現出壽山石雕、福州脫胎漆器髹飾技藝、木雕、軟木畫、油紙傘等眾多國家級、省級非遺項目。



近年來，福州在非遺傳承與創新中不斷探索新路徑，以“傳承人工作室＋學徒”、“非遺進校園”等模式培養非遺傳承人才，依托古厝、歷史街區推進“非遺進古厝”、“非遺＋旅遊”等融合發展，讓非遺貼近民眾，走進生活，吸引更多年輕人體驗非遺，為非遺傳承與發展注入了新活力。