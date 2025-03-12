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馮德萊恩呼籲歐洲放棄對美俄幻想
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2025-03-12 17:11:04
中評社北京3月12日電／據新華社報導，歐盟委員會主席馮德萊恩11日在法國斯特拉斯堡舉行的歐洲議會全會上發表演講，呼籲歐洲國家大幅增加國防開支，放棄對美國和俄羅斯的幻想。
馮德萊恩說：“冷戰結束後，一些人認為俄羅斯可以融入歐洲的經濟和安全架構，其他人則希望我們能夠無限期地依賴美國的全面保護……幻想時代已經結束，歐洲需要為自己的國防承擔起更多責任。”
她強調，歐洲大幅增加國防開支已經刻不容緩，“這不是循序漸進的過程，而是需要迎難而上的勇氣”。
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