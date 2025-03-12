菲律賓前總統杜特爾特被捕　緊急送往海牙

中評社北京3月12日電／據大公網報導，菲律賓前總統杜特爾特11日從境外抵達馬尼拉機場後，被當局根據國際刑事法院（ICC）發出的逮捕令拘留。杜特爾特當晚被緊急送上專機，前往ICC總部所在地荷蘭海牙。ICC曾就杜特爾特任內的鐵腕掃毒行動是否有違反人權展開調查。中國外交部對事件表示關注，中方一貫主張國際刑事法院嚴格遵循補充性管轄原則，依法審慎行使職權，避免政治化和雙重標準。



菲律賓總統府新聞辦公室11日發表聲明說，杜特爾特於當地時間9時20分許乘坐航班，從香港返回馬尼拉時在機場被當局拘留。警方向杜特爾特出示了ICC的逮捕令。2018年2月，ICC通知菲律賓政府，將對杜特爾特所領導的打擊毒品犯罪行動是否有違反人權的情況展開“初步調查”。2021年9月，ICC正式對此進行調查。但是，菲律賓已於2019年正式退出該法院。



據悉，國際刑警組織駐馬尼拉辦事處11日上午收到ICC逮捕令的副本，而ICC發出逮捕令的目的是“確保杜特爾特出庭”。杜特爾特在機場被逮捕後，被轉移到馬尼拉的維拉莫爾空軍基地。當局一度出動大批警察駐守在空軍基地外，而杜特爾特的支持者則在門外抗議。



當晚，杜特爾特的長女、菲律賓副總統莎拉發布聲明，稱父親已被送上飛機，將被強行帶往ICC總部所在地荷蘭海牙，“這不是正義，而是壓迫與迫害”。



杜特爾特的小女兒韋羅妮卡當晚在社交媒體上說，有關人員“強行”把杜特爾特帶上飛機，而不考慮他的健康狀況。



菲律賓總統新聞辦公室稍晚再發表聲明表示，“前總統杜特爾特的專機於今晚11：03起飛，並離開菲律賓領空，飛機正飛往荷蘭海牙，讓前總統面對與毒品戰爭有關的反人類罪指控”。



ICC在菲律賓無司法管轄權



根據ICC的程序，嫌疑人通常由本國執法機構拘留後，再移交給海牙的拘留中心接受審判。