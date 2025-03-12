﻿菲律賓兩大政治家族從合作到反目

中評社北京3月12日電／據大公報報導，2022年大選結盟：



•在2022年總統大選中，菲律賓兩大政治家族杜特爾特家族與馬科斯家族結盟，由前總統馬科斯的兒子小馬科斯出任總統，杜特爾特的長女莎拉任副總統。



2023年分歧初現：



•大選後的內閣職位分配中，兩大家族便開始產生分歧。2023年，眾議院罷免了莎拉的盟友、前總統阿羅約的副議長職務，激怒了莎拉，首次公開指責馬科斯表弟、眾議長馬丁.羅穆亞爾德斯。眾議院對莎拉任職期間使用機密資金的情況展開調查，並通過三項決議，敦促當局與國際刑事法院合作，調查杜特爾特的禁毒戰爭。



2024年裂痕加深：



•2024年9月，莎拉公開表示與馬科斯家族從未是朋友，並宣布將在2026年第四季公布總統選舉計劃，明確不再與馬科斯家族結盟。同年11月，莎拉在直播中含淚稱，若自己被殺，應找小馬科斯夫婦和羅穆亞爾德斯算賬，強調“這不是玩笑”。



2025年徹底決裂：



•2025年2月5日，羅穆亞爾德斯帶領眾議院對莎拉發起彈劾，指控其“違反憲法、背叛公眾信任、腐敗”等罪名。根據程序，彈劾訴狀須在參議院獲得三分之二多數票，若罪名成立，莎拉將成為菲律賓史上首位遭彈劾下台的副總統。3月11日，杜特爾特當天從境外返回抵達馬尼拉國際機場後被警方拘留。有關方面向杜特爾特出示了國際刑事法院的逮捕令。