警惕偽裝成“紅眼病”的潛在致盲“殺手”

中評社北京3月12日電／據新華社報導，入春後往往是“紅眼病”的高發期。天津泰達醫院眼科主任醫師張萬紅提醒，出現眼紅、眼痛時，並非一定就是“紅眼病”，要警惕是否由葡萄膜炎引起，並及時到正規醫療機構進行治療。



張萬紅介紹，葡萄膜炎指的是一大類發生在眼部葡萄膜和視網膜的炎症性疾病。眼球的葡萄膜組織分為三部分，虹膜、睫狀體和脈絡膜。“大家最經常聽到的虹膜炎和虹膜睫狀體炎，就是指發生在虹膜和睫狀體部位的炎症，在葡萄膜的前部，屬於前葡萄膜炎。此外，還有中間葡萄膜炎、後葡萄膜炎和全葡萄膜炎。”



她分析，除了一部分是感染、外傷導致外，多數葡萄膜炎都是自身免疫性疾病，往往缺乏明確的病因，但有時會伴發全身的風濕免疫病。



眼紅、眼痛是葡萄膜炎的常見表現。有患者會出現嚴重的眼痛，有時夜間更為嚴重，難以入眠。但也有些特殊的類型，如部分少年兒童的慢性虹膜炎，即便病情已經很嚴重，也可能不出現任何眼紅、眼痛的症狀。



葡萄膜炎會引起眼前黑影、視力下降，嚴重者甚至會失明。除了眼睛不舒服，還有患者可能會有一些全身症狀，如身上關節疼、頭痛、脖子僵硬、腰部僵硬、耳鳴等。出現這些症狀均需引起警惕，必要時可到風濕免疫內科就診，排除全身疾病。