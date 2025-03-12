中評社北京3月12日電／網評：善用銀發族優勢破解公共財政困局



來源：大公網 作者：周嘉俊、張思潔、林於正



社會輿論慣性將長者與財政負擔畫上等號，在財赤與人口老化的背景下，與其糾結“削減福利或加稅”的零和博弈，不如重新掌握主導權：從預防性投資於健康長者管控安老開支，到發揮長者作為消費者及生產者的雙重角色，善用銀發群體的優勢破解公共財政困局。



醫療及社會福利支出作為公共財政的雙核心，在赤字周期自然成為政策討論焦點。面對是否削支的爭議，答案不在非此即彼的選擇，而在如何從現有資源中提升效率。自2009／10年度施政報告確立“居家安老為本，院舍照顧為後援”政策方針，15年過去，院舍照顧與社區照顧的預算落差仍達2.65倍，政策方針與資源運用之間存在落差。政府若持續將資源傾斜於院舍服務，而非加強對健康長者的預防性投資，未來或面臨更沉重的財政壓力。



以家居改造支援服務為例，現行政策下，政府主要透過兩大渠道提供支援：一為公屋住戶提供基礎改善工程；二則透過“社區照顧服務券”機制，為合資格長者提供家居評估服務。然而，需要關注的是，全港逾四成長者居於私人住宅單位，他們可獲取的支援有限；而“社區照顧服務券”更明確限定適用於已進入院舍輪候名册、健康狀況達中度缺損的長者。此制度設計形成結構性缺口──非公屋住戶的健康長者，現階段缺乏系統性政策支援覆蓋。若此資源配置比例持續，只會出現愈來愈多健康長者隨身體機能轉弱，最終不論貧富均排隊入住安老院舍，安老服務開支繼而進一步膨脹。



安老政策重心轉至“預防為本”



因此，政府可將安老政策重心轉移至“預防為本”的介入機制，以延緩健康長者身體機能轉弱。此舉或許毋須大幅增加公帑開支，關鍵在於創新運用現有資源。仍以家居改造為例，政府可將“長者醫療券獎勵計劃”延伸覆蓋職業治療師家居評估服務，同樣設立500元回贈機制，引導健康長者將每年8000元醫療券累積上限中的﻿閑置額度，轉化為預防跌倒意外的“安全投資”。數據顯示，透過提升長者家居安全水平，每延後入住安老院一年，人均可節省逾21萬公帑支出。