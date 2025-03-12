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中方將舉行伊朗核問題中俄伊北京會晤
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2025-03-12 18:36:17
中評社北京3月12日電／據央視新聞報導，外交部發言人宣布：中方將於3月14日舉行伊朗核問題中俄伊北京會晤。外交部副部長馬朝旭將主持會議，俄羅斯副外長裡亞布科夫、伊朗副外長加裡布阿巴迪來京出席，三方將就伊朗核問題及其他共同關心的問題交換意見。
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