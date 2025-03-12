“破次元”文化突破光彩熠熠

《黑神話：悟空》（圖片來源：新華社） 中評社北京3月12日電／據新華社報導，技術的迭代更新，多元的題材與風格，文化符號的深入挖掘，美學風格的多樣呈現，每一幀畫面體現的不僅是創作者們對質量的死磕，更是他們對作品精品化的決心和更加堅定的文化自信



自帶科技酷炫感的“二次元”文化，與歷經歲月洗禮的中華優秀傳統文化激烈碰撞，迸發出的奇幻想象和穿越時空的力量，正是文化傳承流轉千年的真實寫照。



隨著國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》票房的不斷突破，中國電影市場在2025年伊始迎來了新的里程碑時刻。當其片尾字幕鋪陳開上百家本土製作公司的星辰圖譜時，中國動漫產業已悄然完成從量變到質變的躍升。



此前，首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》橫空出世，不僅在全球遊戲領域引發轟動，也成為中國文化輸出的一張亮麗名片。



近年來，風格各異、類型繁多的“國潮”動漫、熱播影視劇和遊戲，憑借精良的製作、引人入勝的劇情和深厚的文化底蘊，在全國乃至全球市場取得巨大反響。這些作品不僅在技術層面上展現了極高的製作水準，並且通過獨特的敘事方式和世界觀的構建，吸引了大量觀眾。



技術迭代畫出腦中夢幻



全球新經濟產業第三方數據挖掘和分析機構iiMedia Research（艾媒咨詢）最新發布的《2025－2026年全球及中國動漫產業現狀剖析及前景預判投資分析報告》數據顯示，近年來，中國本土動畫實現突破式增長，動漫產業總值由2019年的760億元增長至2023年的4000億元。2025年，中國泛二次元周邊市場規模預計達6521億元，2029年有望達8344億元，中國動漫市場正值爆發式增長時期。



在這種良性發展環境下，中國動漫影視產業蓬勃發展，備案數量從2016年的383部躍升至2023年的598部，呈現百花盛放的態勢。通過技術本土化創新＋傳統文化現代表達的雙向突破，實現了技術標準與東方哲思的深度融合，為全球市場提供兼具文化辨識度與工業級品質的創作範式。