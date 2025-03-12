【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本啟動第11輪核污染水排海
http://www.CRNTT.com
2025-03-12 17:55:48
中評社北京3月12日電／據央視新聞報導，總台記者當地時間12日獲悉，日本東京電力公司當天開始了第11輪福島第一核電站核污染水排海，本次排海量為7800噸。
2023年8月，日方不顧國際社會普遍質疑和有關國家強烈反對，強行啟動並不斷推進自2011年福島核事故以來積累的134萬噸核污染水排海。對此，日本民眾及專家表示，日本政府和東京電力公司在未能確保安全可靠的情況下，不斷向海洋傾倒核污染水的行徑，是一種極不負責任的行為，令人憤慨。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本拆除福島第一核電站一個核污染水空罐
(2025-03-05 13:40:02)
日本開始拆解福島核污染水空罐
(2025-02-14 11:09:48)
外交部：確保日本核污染水排海受國際監督
(2025-01-23 17:59:44)
外交部：恢復日本水產品進口要基於科學數據
(2025-01-23 17:57:03)
日本下輪核污染水排海預計明年2月左右啟動
(2024-11-05 12:50:38)
政府續關注日本核污水排放
(2024-08-18 14:03:57)