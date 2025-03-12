15項精選節目將亮相第三十五屆澳門藝術節

中評社北京3月12日電／據人民網報導，記者從11日舉行的第三十五屆澳門藝術節節目巡禮上獲悉，由澳門特區政府文化局主辦的本屆澳門藝術節以“成長”為題，將於4月25日起至5月31日呈獻15項精選節目，展示藝術作品映照人生不同階段的感悟。“本屆藝術節內容涵蓋戲劇、戲曲、舞蹈、音樂及視覺藝術等，以光影織夢，與觀眾一同在藝術的滋養中共同成長，攜手前行。”澳門特區政府文化局局長梁惠敏表示。



據介紹，舞台劇《少年Pi的奇幻漂流》以澳門作為東亞地區巡演首站，為本屆藝術節揭開帷幕。來自葡萄牙的《擊舞法多》重現二十世紀初失傳的法多舞蹈——踢踏法多。美國劇場“魔術師”傑夫‧索貝爾的超現實詩意場景獨角戲《美食》，與觀共進溫馨晚宴，探索選擇食物背後的故事與意義。



為展現2025“東亞文化之都·中國澳門”活動年“東西匯流·亞洲融和”主題，藝術節將通過藝文活動搭建“東亞文化之都”城市之間的文化紐帶。京港攜手創作話劇《德齡與慈禧》，再現清朝深宮往事；廣東粵劇專場音樂會《粵樂尋聲》，演繹《女兒香》及《白蛇傳·情》等的精彩選段；日語原版音樂劇《魔女宅急便》首次走出日本，帶來一場奇幻治愈之旅。



藝術節為澳門本地藝團搭建舞台。澳門土生土語話劇團再度推出令人捧腹的全新創作《搞邊科》，呈獻土生土語話劇這項國家級非物質文化遺產的獨有幽默與文化底蘊。港澳劇團合作呈現合家歡小丑劇《轉角過聖誕》。澳門炫目劇團《今夜無人能睡》以黑色幽默探討照顧者與被照顧者的家庭故事。澳門四維空間《銳舞·搖擺的世代》將黑盒劇場變成派對舞池，與觀眾共同創造派對體驗。