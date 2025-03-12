“慢病共治”3.28起擴至普通科門診

中評社北京3月12日電／據大公網報導，自本月28日起，“慢性疾病共同治理先導計劃”將分階段擴展至醫管局轄下的指定普通科門診診所。首階段將於7間普通科門診診所試行，並預計在6月底前再增加6間診所，為弱勢社群提供預防篩查及護理服務。



綜援受助人等可豁免費用



醫務衛生局表示，符合資格的綜援受助人、75歲或以上領取長者生活津貼的人士，或持有有效醫療費用減免證明書的市民，如有意參與此計劃，可先前往地區康健中心或康健站進行初步評估。評估後，參加者將被安排至指定的醫管局普通科門診診所接受預防篩查服務，包括根據參加者的健康風險進行化驗，並依據化驗結果制定個人化的健康管理方案。合資格人士自首次接受服務之日起的一年內，在接受預防護理服務時，可根據其資格獲得全額豁免或部分費用減免。參加者的資格將在一年服務期屆滿後進行重新核實。



政府於前年推出“慢病共治計劃”，旨在資助45歲或以上、未曾確診患有糖尿病或高血壓的香港居民，透過配對自選的家庭醫生，在私營醫療市場以共付形式接受糖尿病及高血壓的篩查和診症服務。當局將檢視試行服務的成效，並計劃在今年第四季前逐步將服務擴展至全港18區的普通科門診指定服務點。此外，“慢病共治計劃”未來還將加入血脂檢查服務。

