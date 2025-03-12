醫管局：適當調整藥費　助引入更多治癌貴藥

中評社北京3月12日電／據央視新聞報導，政府正進行公營醫療藥費檢討。醫院管理局表示，一直按既定機制與政府就調整收費進行磋商，在完成檢討後會向政府提交調整收費的方案。醫管局認為，藥費調整可幫助醫管局增加資源，引入更多可治療癌症的昂貴藥物到醫管局藥物名册，以幫助更多經濟條件有限的患者，但調整涉及社會大眾利益，調整幅度留待社會大眾討論。



醫管局聯網服務總監鄧耀鏗日前會見傳媒介紹優化藥物派發安排時表示，醫管局已成立“成本評估小組”與藥廠議價，尤其“1＋”機制成立後，新藥物在港註冊加快，醫管局將有效用的藥物引入到藥物名册後，在藥價控制上取得成效。例如部分新藥引入後，價格相比之前降低3成，治療某一疾病時，每年可節省2200至2400萬港元的費用，而其他藥廠看到新藥降價後，也主動對同類藥物進行降價，降幅達3至4成。



減輕患者經濟負擔



鄧耀鏗說，醫管局正考慮藥費調整的空間和可能性，包括重新確定16周的收費金額，或是減少15元可配藥的量。他說，藥費調整可增加醫管局資源，引入更多昂貴、有效用的藥物。他舉例，末期腸癌的新藥臨床有效用，但價格高，將其納入專用藥物名册後，患者只支付15元，就可獲得16周藥量，有助減輕經濟負擔，提高患者接受治療的意願。



醫務衛生局昨日回復《大公報》查詢表示，政府及醫管局設有機制，定期檢討公營醫療服務收費。政府考慮檢討建議時，會根據適用的檢討原則（包括市民負擔能力、服務是否恰當使用、分擔成本等因素），顧及建議對不同負擔能力市民帶來的影響。政府及醫管局亦會探討收費架構及水平，以達至鼓勵慎用服務，引導資源至最有需要及危重病病人等。政府及醫管局會適時公布檢討結果。