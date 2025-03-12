當“美國例外論”遭遇“特朗普衰退”

中評社北京3月12日電／據新華社報導，美國股市多年來持續牛市行情，一些研究機構因此鼓吹“美國例外論”，認為強勁的消費、具有韌性的就業市場以及科技發展優勢會讓美國經濟和股市表現一直好於其他國家。



然而，當美國新一屆政府四處揮舞“關稅大棒”並開始加征關稅後，消費者和投資者的樂觀自信很快轉變成悲觀和恐慌。隨著經濟數據走弱、投資者信心顯著下滑，衰退陰影籠罩美國經濟，投資者在利空打壓下爭相拋售股票，美股從歷史高位回落。



在截至11日的三個月中，紐約股市道瓊斯工業平均指數、標準普爾500種股票指數和納斯達克綜合指數分別累計下跌6.36%、7.67%和11.43%，而同期法國巴黎股市CAC40指數和德國法蘭克福股市DAX指數則分別累計上漲7.4%和9.84%。



投資機構開始懷疑“美國例外論”，多家機構已發出負面信號。



花旗集團10日發布報告，把未來三至六個月對美國股市的評級從“增持”下調為“中性”。花旗集團研究部宏觀研究、資產配置和新興市場策略負責人德克·維勒預計，未來數月美國將出現更多負面經濟數據，支撐股市上漲的“美國例外論”將失效。



市場預期逆轉，“美國例外論”遭遇現實阻擊。



匯豐銀行10日把美股評級降至“中性”，同時把除英國外的歐洲股市評級從“減持”上調為“增持”。



加拿大BCA研究公司日前發布報告，將對美國股市的評級從“中性”下調為“減持”，同時將歐元區股市評級從“中性”上調為“增持”。該公司首席全球策略師彼得·貝雷津表示，美國在未來三個月出現經濟衰退的概率高達75%。

