英媒：鋼鋁關稅顯著衝擊美國製造業

中評社北京3月12日電／據新華社報導，英國《經濟學人》網站11日刊文指出，美國政府針對進口鋼鐵和鋁產品徵收高額關稅，正對美國製造業造成顯著衝擊。政策反復與成本激增的雙重壓力下，美國多個行業面臨嚴峻挑戰。文章摘要如下：



美國自3月12日起對所有進口鋼鐵和鋁產品全面徵收25%關稅， 但這些措施不僅難以提振其國內金屬產量，還將使眾多美國企業陷入困境。



美國工業對進口金屬依賴程度極高。數據顯示，鋼鐵淨進口占美國消費量的15%，鋁則高達80%，其中加拿大是鋁金屬最大供應國。



美國目前生產的鋁大部分來自廢料熔煉，而非原鋁生產。儘管美國世紀鋁業公司宣布將新建美國近50年以來首座原鋁冶煉廠，但這一決定源於美國能源部去年提供的5億美元補貼。美國鋁業公司總裁兼首席執行官比爾·奧普林格2月表示，關稅不足以吸引他的公司在美國重啟設施，並稱電價是更大的制約因素。



據波士頓咨詢公司測算，新的關稅措施將使美國鋼鐵和鋁進口成本增加220億美元，衍生產品（如飛機零部件）成本額外增加290億美元。對金屬占成本大頭的企業，美國的關稅影響更加嚴重，挖掘機等建築設備行業、飲料罐行業以及石油鑽探行業都將承受成本大幅上漲壓力。



與此同時，這些美國企業還面臨著反復無常的關稅威脅所帶來的不確定性。奧普林格表示，在關稅持續期限不明的情況下，企業難以制定長期規劃。