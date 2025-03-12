格陵蘭島自治議會選舉：反對黨成“贏家”

中評社北京3月12日電／據新華社報導，丹麥自治領地格陵蘭島11日舉行自治議會選舉。反對黨民主黨獲得近三成選票，成為自治議會第一大黨。



根據格陵蘭島選舉委員會網站公布的結果，民主黨獲得29.9%的選票，成為議會第一大黨；納萊拉克黨獲得24.5%的選票；目前自治政府總理穆特·埃格德所在的“因紐特人共同體”黨獲得21.4%的選票。此外，前進黨和團結黨分別獲得14.7%和7.3%的選票。



格陵蘭島實行議會制，相關政黨將根據議會選舉結果組成自治政府。由於本次選舉沒有任何一黨獲得過半議席，得票最多的民主黨將與其他政黨協商組成聯合政府。



據統計，格陵蘭島超過2.8萬名選民在此次選舉中投票，投票率70.9%。共有6個政黨的213名候選人參與此次選舉，選民從候選人中投票選舉產生31個自治議會席位。



格陵蘭島是丹麥的自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。



格陵蘭島此次選舉備受國際社會關注。今年年初以來，美國總統特朗普頻繁揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。本月4日，特朗普在對國會參眾兩院發表演講時說，美國“無論如何都將得到格陵蘭島”。對此，格陵蘭島自治政府總理埃格德回應說，美國不尊重格陵蘭島且“極其不可預測”。

