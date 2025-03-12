菲律賓前總統杜特爾特怎樣了

中評社北京3月12日電／據新華社報導，菲律賓前總統杜特爾特11日從境外返回抵達馬尼拉國際機場後被警方拘留。有關方面向他出示了國際刑事法院的逮捕令。11日晚，菲總統馬科斯證實，載有杜特爾特的飛機當晚已起飛前往國際刑事法院總部所在地荷蘭海牙。



杜特爾特女兒前往荷蘭



菲律賓副總統辦公室說，副總統莎拉·杜特爾特12日早啟程前往荷蘭。據當地媒體報導，莎拉11日深夜表示，她將跟隨其父親杜特爾特前往海牙參加國際刑事法院的審判。



莎拉11日晚在社交媒體發表聲明說，菲現政府基於國際刑事法院逮捕令而拘留其父親的行為公然侮辱了菲律賓主權。



據國際刑警組織駐馬尼拉辦事處11日上午收到的國際刑事法院逮捕令的副本，國際刑事法院發出逮捕令的目的是“確保杜特爾特出庭”。



杜特爾特在擔任菲律賓達沃市市長和菲總統期間發起反毒行動，在菲國內外引發高度關注。2018年2月，國際刑事法院通知菲律賓政府，將對杜特爾特領導的打擊毒品犯罪行動是否有違反人權的情況展開“初步調查”。2021年9月，國際刑事法院正式對此進行調查。



“我犯了什麼罪？



在杜特爾特家屬11日發布的一段視頻中，杜特爾特問道：“這麼做的法律依據是什麼？我犯了什麼罪？”



菲律賓總統新聞辦公室此前表示，如果國際刑事法院要求國際刑警組織對杜特爾特發布紅色通緝令，菲律賓政府將予以配合。

