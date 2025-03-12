9小時會談，美烏都得到什麼

中評社北京3月12日電／據新華社報導，美國和烏克蘭代表團11日在沙特阿拉伯城市吉達舉行約9小時會談。按照美國媒體的解讀，烏克蘭“屈服於美國壓力”同意臨時停火30天，以換取美方立即恢復對烏情報共享和軍事援助。雙方會後發表聯合聲明。烏方定性會談“結果導向”“富有成果”。目前不清楚雙方各做出哪些讓步。



“部分停火”緣何變“臨時停火”



會談前，烏方對外放風稱，烏方將提議俄烏部分休戰，即停止空襲和黑海上的戰鬥。這一提議其實是法國總統馬克龍首先提出的，他給出的一個理由是，陸地上的衝突沒法監督。



在會後發表的聯合聲明中，相關表述變成“烏克蘭表示願意接受美國提議，即立即實施為期30天的臨時停火並可協商延長”。烏克蘭總統澤連斯基當天晚些時候發表視頻講話說，烏方同意美方提出的俄烏全面停火，“不僅在黑海，而且在整個前線，都停火”。



會後，有記者就此問美方代表團：烏方提出的是空中和海上部分停火，為何最終變成美方提出的立即全面停火30天？



美國國務卿魯比奧沒有解釋美方如何施壓，只是表示烏方“願意這樣做”。美國總統國家安全事務助理華爾茲則簡單表示，他們“就不同類型的停火進行了各種討論”，“烏克蘭人已經同意這一提議，他們已經為和平做好準備”。



《華爾街日報》11日發表社論，認為烏克蘭同意美方提出的俄烏全面停火，是“屈服於美國壓力”。“（美國總統）特朗普取消對烏克蘭情報和軍事援助，讓烏克蘭人在戰場上付出生命代價。俄羅斯正在取得進展。”

