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港股跌181點 主板成交額近2785億元
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2025-03-12 17:01:28
中評社香港3月12日電／港股今天先高後低，連跌4個交易日。恒生指數早段曾升180點，高見23962點，尾市跌幅一度擴大至約420點，收市報23600點，跌181點，跌幅近0.8%，全日主板成交額近2785億元。
香港電台報導，科技指數早段重上6000點關口但未能企穩，尾市一度跌逾3%，收市報5845點，跌幅2%。ATMXJ多數向下，小米跌逾3%幅度較大；阿里巴巴升近1%。
網上醫療平台、中資電信、博彩股向下，消費股個別發展，部分資源、能源及汽車股向好。金融股方面，港交所升逾1%，滙控偏軟。
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