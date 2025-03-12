港股跌181點　主板成交額近2785億元

中評社香港3月12日電／港股今天先高後低，連跌4個交易日。恒生指數早段曾升180點，高見23962點，尾市跌幅一度擴大至約420點，收市報23600點，跌181點，跌幅近0.8%，全日主板成交額近2785億元。



香港電台報導，科技指數早段重上6000點關口但未能企穩，尾市一度跌逾3%，收市報5845點，跌幅2%。ATMXJ多數向下，小米跌逾3%幅度較大；阿里巴巴升近1%。



網上醫療平台、中資電信、博彩股向下，消費股個別發展，部分資源、能源及汽車股向好。金融股方面，港交所升逾1%，滙控偏軟。



