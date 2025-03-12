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遼寧朝陽：調查紅山文化遺跡
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2025-03-12 18:54:56
3月11日，在遼寧省朝陽市北票市的考古人員住所，考古人員展示在調查現場發現的碎陶片。（圖片來源：新華社）
中評社北京3月12日電／據新華社報導，當日，來自遼寧省文物考古研究院的考古人員在遼寧省朝陽市雙塔區調查紅山文化遺址。此前，考古人員在遼寧省朝陽市凌源無白丁遺址群新發現多處紅山文化遺跡。
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