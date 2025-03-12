兩岸詩詞書畫展新北落幕　促進兩岸文化交流

中評社北京3月12日電／據新華社報導，一場匯聚海峽兩岸詩詞書畫名家作品的藝術展11日在台灣新北市落幕，並將續辦以筆墨丹青展現中華文化之美，為兩岸文化交流搭建橋梁。



該展覽由新北市藝文中心與台灣中華詩詞藝術協會共同主辦，展出來自台灣地區的作品97件、來自大陸的作品13件，還有來自加拿大、新加坡、馬來西亞等地的作品6件，其中，書法作品形式涵蓋篆隸真行草，繪畫作品以水墨畫為主，大多作品都以詩詞為主題進行表達，展現祖國山河壯麗和中華文化博大精深。



展出書法作品中，《春江花月夜 全球慶元宵》展現詩意書藝之美，《花好月圓》象徵文化交流如花綻放，《家和業興》傳遞對兩岸和平發展的期待。



台灣中華詩詞藝術協會理事長謝明輝表示，中華文化源遠流長，有“一脈相承”與“傳統不輟”的特色，在世界文明中熠熠生輝，是兩岸中國人與全球華人的驕傲。協會將繼續全力推動兩岸文化交流，並與大陸文化藝術界舉辦各類文化活動，如兩岸書畫聯展、現場丹青筆墨會等。



當日，台灣翰友書會會長詹德源率領12位藝術家，以“春江花月夜 乙巳全球慶元宵”為主題，聯合揮毫贈墨，展現對文化傳承的熱忱與對兩岸發展的祝福。



本次展覽總顧問、台灣非營利組織聯合總會榮譽總會長張連興表示，元宵節是中華民族的重要傳統節日，詩詞、書法、國畫是中華文化的重要組成部分，以元宵節為主題舉辦文化展覽是增進兩岸情感聯結的重要形式，值得繼續辦下去。



據謝明輝介紹，協會將於2026年續辦第二屆詩詞書畫展，主題為“東風夜放花千樹 全球慶元宵”。



本次展覽自2月12日展出以來，吸引眾多書畫愛好者與藝術名家觀展參與，不僅展現了兩岸中國人與全球華人對中華文化的傳承，也體現了以藝術為紐帶的情感交流熱絡不止。