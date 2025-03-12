同比增1200.6%單免政策助力打卡中國

中評社北京3月12日電／據新華社報導，迄今已對38個國家單方面免簽，對54個國家過境免簽延長至240小時；2024年，通過單方面免簽政策來華的外國人總人次同比增長1200.6%……“打卡中國”持續成為國際新風尚。



免簽，已成為中國對外開放一張熠熠生輝的“政策名片”。



2023年12月以來，中國先後對法國、瑞士、新西蘭、葡萄牙、斯洛伐克等38個國家試行單方面免簽政策，推動外國人來華成效顯著。



2024年一年，通過單免政策來華的外國人總人次多達339.1萬，占全年外國人入境總人次（不含邊民）比重達13.8%。



面對世界的熱情，中國以真誠回應：



自2024年11月起，免簽停留期由15日延長至30日，入境事由擴大至經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問和過境。



目前，外交部領事司等部門進一步優化簽證申請流程：中國各駐外使領館已全面取消簽證申請預約；對申請一次或兩次入境、停留180日以內的短期申請人免采指紋；簡化34%申請表填寫項；按現行標準階段性調減25%費用。外國人辦理來華簽證可“隨到隨辦”，實現“一次不跑”。



持工作簽證（Z字簽證）的波黑人塞利已來到中國大半年。“我將申請資料寄給大使館，在網上申請即可。”他說，從申請簽證到入境中國，整個過程超出想象的“絲滑”。



當延長至30日的免簽停留期遇上申遺成功的中國春節，“China Travel”成為火遍全球的熱詞。