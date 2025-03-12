【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
“墨韵文脈：甘肅絲路藝術珍品展”在京開幕
http://www.CRNTT.com
2025-03-12 18:56:03
3月11日，觀眾在中國美術館參觀展覽。
中評社北京3月12日電／據新華社報導，當日，由中國美術館和甘肅省文物局主辦的“墨韵文脈——甘肅絲路藝術珍品展”在北京中國美術館開幕。此次展覽匯聚敦煌研究院、甘肅省博物館、甘肅簡牘博物館及中國美術館藏品240餘件（套），包括彩陶、簡牘、畫像磚、彩塑、臨摹壁畫等多個類別。
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
甘肅張掖：下沉一線 護航高標準農田建設
(2025-02-26 12:51:42)
甘肅蘭白兩區著力提升產業核心競爭力
(2025-02-10 16:33:58)
甘肅通報5起違反中央八項規定精神問題
(2025-01-24 17:22:41)
甘肅國企紀檢監察機構強化數字應用
(2025-01-23 18:02:40)
澳門師生接續支持甘肅民勤防沙治沙
(2025-01-21 14:39:57)
甘肅“東數西算”算力規模突破5萬P
(2025-01-20 18:32:26)
中國甘肅等地發現大型金礦
(2025-01-20 15:41:56)
甘肅健全機制謀實舉措 深入推進風腐同查同治
(2025-01-18 15:12:19)
甘肅開展對村巡察 細化清單回應群眾關切
(2025-01-12 15:28:06)
甘肅積極應對降雪保暢通
(2024-12-11 10:58:58)