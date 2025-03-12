“墨韵文脈：甘肅絲路藝術珍品展”在京開幕

3月11日，觀眾在中國美術館參觀展覽。 中評社北京3月12日電／據新華社報導，當日，由中國美術館和甘肅省文物局主辦的“墨韵文脈——甘肅絲路藝術珍品展”在北京中國美術館開幕。此次展覽匯聚敦煌研究院、甘肅省博物館、甘肅簡牘博物館及中國美術館藏品240餘件（套），包括彩陶、簡牘、畫像磚、彩塑、臨摹壁畫等多個類別。