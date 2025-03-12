【
大
中
小
】 【
打 印
】
歐盟：下月起向260億歐元美國貨徵稅
http://www.CRNTT.com
2025-03-12 17:22:00
中評社香港3月12日電／美國對進口鋼鋁徵收25%關稅的措施生效，歐盟委員會宣布反制，下月起向總值260億歐元的美國商品徵收關稅。
香港電台報導，反制行動分兩階段，歐盟首先會在4月1日結束對美國商品暫緩徵收關稅的措施，然後再在4月13日再對美國商品實施新一輪反制措施。
歐盟委員會主席馮德萊恩在聲明中表示，對美國的措施深感遺憾，認為關稅會擾亂供應鏈，對經濟帶來不確定性，關稅對企業不利，對消費者更不利，布魯塞爾會採取行動應對不合理的貿易限制。馮德萊恩同時表明，歐盟準備好與美方進行有意義的對話。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
馮德萊恩呼籲歐洲放棄對美俄幻想
(2025-03-12 17:11:04)
英媒：鋼鋁關稅顯著衝擊美國製造業
(2025-03-12 17:07:35)
歐盟提出新法案以加強關鍵藥物供應
(2025-03-12 17:05:56)
藍促台官方 力爭科技產品輸美免關稅
(2025-03-12 15:16:51)
澳大利亞：美拒對澳鋼鋁產品關稅豁免不合理
(2025-03-12 12:26:51)
特朗普衰退陰影籠罩 美股上演黑色星期一
(2025-03-12 10:22:05)
台積電赴美換到啥？盧秀燕籲交涉晶片免關稅
(2025-03-11 11:51:30)