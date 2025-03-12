歐盟：下月起向260億歐元美國貨徵稅

中評社香港3月12日電／美國對進口鋼鋁徵收25%關稅的措施生效，歐盟委員會宣布反制，下月起向總值260億歐元的美國商品徵收關稅。



香港電台報導，反制行動分兩階段，歐盟首先會在4月1日結束對美國商品暫緩徵收關稅的措施，然後再在4月13日再對美國商品實施新一輪反制措施。



歐盟委員會主席馮德萊恩在聲明中表示，對美國的措施深感遺憾，認為關稅會擾亂供應鏈，對經濟帶來不確定性，關稅對企業不利，對消費者更不利，布魯塞爾會採取行動應對不合理的貿易限制。馮德萊恩同時表明，歐盟準備好與美方進行有意義的對話。