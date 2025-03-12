我國國土綠化取得新成效

中評社北京3月12日電／據新華社報導，3月12日，國家林草局生態保護修復司司長張利明在國家林草局舉行的新聞發布會上表示，2024年，全國各地、各部門深入踐行習近平生態文明思想，統籌推進山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，持續開展大規模國土綠化行動，國土綠化工作取得新成效。



今天是第47個植樹節，全國綠化委員會辦公室發布《2024年中國國土綠化狀況公報》（以下簡稱“公報”）顯示，2024年全國完成營造林444.6萬公頃、種草改良322.4萬公頃、治理沙化石漠化土地278.3萬公頃，我國森林覆蓋率超25%，森林蓄積量超200億立方米。



張利明說，2024年，出台《關於加強荒漠化綜合防治和推進“三北”等重點生態工程建設的意見》，聚焦打好三大標誌性戰役，強化聯防聯治。全年安排中央資金320億元，完成治理面積超380萬公頃。中央企業積極參與工程建設，水利部門向黃河“幾字彎”攻堅戰區補充林草生態用水2億多立方米。東部殲滅戰區綠進沙退勢頭明顯加快，中部攻堅戰區聯防聯治格局基本形成，西部阻擊戰區環塔克拉瑪幹沙漠鎖邊綠色防護帶初步形成。



《公報》顯示，組織實施176個“雙重”工程項目、10個國土綠化示範項目，持續推進“十四五”27個“山水”工程項目、49個歷史遺留廢棄礦山生態修復示範工程項目。新增水土流失治理面積6.4萬平方公里。森林可持續經營實施面積擴大到66.7萬公頃以上。全國林草碳匯試點市（縣）和國有林場碳匯試點實施面積達6.8萬公頃。



張利明表示，2025年，國土綠化工作將堅持“三綠”並舉、“四庫”聯動、量質同升，不斷推動國土綠化事業高質量發展。



“2025年，國家林草局將更加注重統籌產業發展，因地制宜發展木本糧油，林藥、林菌等林下經濟，發揮國土綠化多種效益。進一步優化喬灌草植被配置，科學開展退化草原修復。”國家林草局生態保護修復司副司長劉麗莉說，同時，謀劃實施“我為三北種棵樹”公益活動，繼續推進“互聯網＋全民義務植樹”，使“碼上盡責”“雲端植樹”更為便捷。



劉麗莉表示，為守護好來之不易的綠化成果，要嚴厲打擊毀林毀草違法行為，發現一起，查處一起，持續保持高壓態勢。