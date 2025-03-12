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格陵蘭自治議會選舉 反對黨民主黨得票最多
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2025-03-12 17:31:12
中評社香港3月12日電／格陵蘭自治議會選舉完成點票，路透社報導，親商界的反對黨民主黨，擊敗現任的左翼執政聯盟。
香港電台援引報導，主張緩慢脫離丹麥獨立的民主黨獲得最多的29.9%選票，遠高於2021年的9.1%，領先主張迅速獨立的反對黨方向黨約兩成半得票。
總理埃格德所屬，偏左的因紐特人共同體及執政盟友前進黨合共取得36%支持，比上屆大跌近一半。
格陵蘭議會共有31席，要取得16席才能過半，當地5萬7千人口中，約有4萬人有投票資格。
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