格陵蘭自治議會選舉　反對黨民主黨得票最多

中評社香港3月12日電／格陵蘭自治議會選舉完成點票，路透社報導，親商界的反對黨民主黨，擊敗現任的左翼執政聯盟。



香港電台援引報導，主張緩慢脫離丹麥獨立的民主黨獲得最多的29.9%選票，遠高於2021年的9.1%，領先主張迅速獨立的反對黨方向黨約兩成半得票。



總理埃格德所屬，偏左的因紐特人共同體及執政盟友前進黨合共取得36%支持，比上屆大跌近一半。



格陵蘭議會共有31席，要取得16席才能過半，當地5萬7千人口中，約有4萬人有投票資格。