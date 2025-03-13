一葉牽兩岸：台灣青年的徑山茶緣

中評社北京3月13日電／據新華社報導，春日的杭州徑山，茶香氤氳。自唐代起便名揚四海的徑山茶，歷經歲月洗禮，依然訴說著茶與文化的千年情緣。



在這片茶香彌漫的山野間，“80後”台灣青年餘紀萱正追尋著她的文化根脈，書寫屬於自己的兩岸故事。



餘紀萱出生在台北，父母皆為客家人。自幼，她便常聽母親講述祖輩的故事：“我們的根在廣東梅縣，外公的祖輩便來自那裡。”11歲那年，她隨父母來到福建馬祖南竿島，參與了多場兩岸文化交流活動。“每次見面，大陸的客家長輩們總是熱情地噓寒問暖，分享美食。”這些溫暖的場景深深印刻在她的記憶中，也為她與大陸的深厚情緣埋下了伏筆。



在日本留學期間，餘紀萱結識了來自浙江的人生另一半。儘管在外學習、工作了十餘年，並與丈夫計劃長期在海外發展，但她心中始終懷揣著回到大陸的願望。“我一直希望有機會回到大陸發展。”餘紀萱坦言。



直到一條來自杭州市餘杭區的招聘信息改變了她的軌跡——該招聘面向海外世界百強高校畢業生。“一定要抓住這個機會。”2019年，懷著對中華文化的熱愛與對鄉村振興的憧憬，餘紀萱與丈夫毅然踏上回國之途。



在日本期間，餘紀萱曾參與京都世界遺產觀光巴士的總體規劃，並在台灣文創領域屢獲殊榮。入職後，她決定在徑山——這片與日本茶道淵源深厚的地方，施展自己的才華。



“大學時，我選修了日本茶道課程，其禪意美學深深吸引了我，也讓我第一次瞭解到日本茶道起源於餘杭徑山。”