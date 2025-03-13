俄國防部：俄軍繼續在庫爾斯克地區擊敗烏軍

中評社北京3月13日電／據新華社報導，據俄羅斯國防部12日通報，俄軍繼續在庫爾斯克地區擊敗烏克蘭武裝力量，俄軍在過去一天內控制了庫爾斯克地區的5個居民點。



俄總統新聞秘書佩斯科夫12日對媒體表示，俄軍正在庫爾斯克地區成功推進，已收回多個烏軍控制地區，“目前的態勢良好”。



俄新社12日援引俄北方集團軍一名營長的話報導說，俄羅斯國旗當天在庫爾斯克地區蘇賈市中心廣場升起。



據俄媒報導，蘇賈是烏軍控制的最大定居點，該地被用作烏軍在庫爾斯克地區的主要後勤樞紐。