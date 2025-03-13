全國大部雨雪增多　新一股冷空氣將明顯降溫

中評社北京3月13日電／據新華社報導，今後三天（3月13日至15日），南方大範圍降雨持續，雨勢有所增強，江南、華南部分地區需警惕強對流天氣，同時北方雨雪天氣也將逐漸鋪展。隨著新一股冷空氣的到來，中東部大部地區將迎來明顯降溫，各地會陸續重返偏冷的氣溫格局。



南方雨勢增強並伴強對流天氣 北方新一輪雨雪過程來襲



昨天，南方新一輪降雨過程上線，北方雨雪主要出現在東北地區等地。其中，湖北東南部、安徽南部、上海南部、浙江、福建北部、江西北部、湖南東部、廣西東北部等地部分地區出現中到大雨，局地暴雨。新疆北部沿天山一帶、黑龍江及青海東南部、川西高原北部等地部分地區出現小到中雪或雨夾雪，黑龍江佳木斯等局地大雪或暴雪。



今後三天，南方繼續維持多降雨的天氣格局，雨勢將有所增強；同時，受新一股冷空氣影響，北方也將迎來新一輪雨雪過程，西北地區東部、華北西部和北部一帶是降雪核心區域。



中央氣象台預計，今天，黑龍江中東部、新疆南疆西部山區、西藏北部和東部、青海大部、甘肅中南部、川西高原中北部、寧夏中南部、山西北部、河北北部、北京北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，黑龍江東北部、新疆南疆西部山區、西藏東南部、青海東部、甘肅南部等地部分地區有大雪，局地暴雪。江南中南部、貴州東部、華南北部等地部分地區有中到大雨，其中，湖南東部和南部、廣西東北部、廣東西北部、福建西部等地部分地區有暴雨。



明天，內蒙古東部、華北中北部、西北地區中東部、青海南部、川西高原中北部、西藏東部、新疆南疆西部山區等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，內蒙古東部、河北北部、山西北部、甘肅南部、川西高原北部等地部分地區有大雪，局地暴雪。江南大部、重慶南部、貴州東部、華南北部等地部分地區有中到大雨，其中，江西東南部、福建西部、湖南南部、廣西東北部、廣東西北部等地部分地區有暴雨。



後天，內蒙古東部、華北中北部、陝西中部、青海南部、西藏北部和東部、川西高原中北部、新疆南疆西部山區等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，內蒙古東南部、河北北部、川西高原北部等地局部有大雪。安徽東南部、江蘇南部、浙江北部、福建大部、江西南部、廣東大部、廣西東部等地部分地區有中到大雨，其中，廣東西北部局部有暴雨。