著重“兩個維護”，把巡視利劍磨得更光更亮

中評社北京3月13日電／據中央紀委國家監委網報導，巡視監督是黨和國家監督體系的重要組成部分，是全面從嚴治黨的戰略性制度安排。黨的二十大以來，以習近平同志為核心的黨中央對深化政治巡視作出一系列新部署新要求，為巡視工作指明前進方向、提供根本遵循。黨的二十屆三中全會從完善黨和國家監督體系的高度，對健全巡視巡察工作體制機製作出專門部署。



二十屆中央紀委四次全會工作報告貫徹落實習近平總書記重要講話精神，對縱深推進巡視工作高質量發展作出明確部署，強調“堅守政治巡視定位，著力推動巡視更加精準發現問題、有效解決問題”。要深入學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想、關於巡視工作的重要論述，堅持圍繞中心、服務大局，向深拓展、向專發力、向下延伸，進一步增強巡視震懾力穿透力推動力，把巡視利劍磨得更光更亮。



堅持政治巡視定位，推進政治監督具體化精準化常態化



巡視是上級黨組織對下級黨組織履行黨的領導職能責任的政治監督。工作報告明確指出，“必須以‘兩個維護’為根本指向深化政治巡視，善於從政治上發現問題，查找政治偏差，消除政治隱患，確保政治安全”。具體到工作中，就是要緊盯權力和責任、緊盯“一把手”和領導班子、緊盯群眾反映強烈的問題，深入查找影響高質量發展的主要矛盾、落實改革部署中的重大偏差、全面從嚴治黨方面的突出問題，督促各級黨組織和黨員幹部不斷強化堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的政治自覺、思想自覺、行動自覺。



黨的二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出重要部署，提出300多項重要改革舉措，明確要求把重大改革落實情況納入監督檢查和巡視巡察內容。巡視工作要堅持圍繞中心、服務大局，緊緊圍繞實現改革總目標和“七個聚焦”、13個分領域目標進展情況，細化實化監督內容，督促推動各地區各部門強化改革意識、振奮改革精神，將改革的理念轉化為統一的意志行動，以釘釘子精神抓好改革落實。