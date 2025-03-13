緊盯損害營商環境突出問題

中評社北京3月13日電／據中央紀委國家監委網報導，二十屆中央紀委四次全會強調，聚焦吃拿卡要、冷硬橫推、違規收費、趨利性執法等嚴重影響市場秩序問題，督促糾治整改，促進保持公平公正的市場環境、風清氣正的營商環境。實踐中，四川省青神縣紀委監委聚焦經濟社會發展和重大項目建設，以“監督跟著項目走”專項行動為抓手，緊盯項目“招引、審批、建設、投產”環節，立足“監督的再監督”定位，著力構建親清政商關係，督促職能部門助企紓困解難，嚴查損害營商環境違紀違法問題，保障重大項目有序推進。



制定清單明確監督重點。將年度重點項目和重大資金安排、事關群眾切身利益的民生實事等，納入“監督跟著項目走”專項監督清單，結合信訪舉報、監督檢查、審查調查、巡察監督、部門移送等發現問題線索情況，梳理政策落實、項目推進、涉企服務、政商關係方面存在的不足，以及立項審批、招標投標、項目建設、企業經營中可能存在的風險點，制定風險提示清單，為監督人員靶向監督提供方向指引。同時，制定政商交往“正負面清單”，提出公職人員涉企服務行為規範，組織項目業主單位、主管部門、施工單位、監理單位等召開廉潔談話會，劃清政商交往底線和不能觸碰的紅線。



組建專班凝聚監督合力。成立由縣委分管領導、牽頭責任部門、相關職能部門組成的聯動監督工作組，以及由“室組地”紀檢監察力量組建的專項監督工作組，成立損害營商環境投訴舉報中心，設立“12345”營商環境問題投訴辦理專席，優選營商環境監督專員，部署開展重點項目專項巡察，全面收集項目建設過程中的難點、痛點、堵點問題，定期召開座談會、現場會，針對企業及員工關心關注的問題，面對面解讀政策、解答流程，著力提升政務服務保障和政策落地效果。同時，建立容錯糾錯工作機制，嚴肅查處誣告陷害行為，及時開展澄清正名，旗幟鮮明為擔當者撐腰，持續激發市場活力和幹事創業動力。



督促整改提升監督質效。針對項目建設中存在的個性問題，根據問題嚴重程度，點對點向主管部門、項目責任單位和項目業主發放提醒卡、警示卡、問責卡，監督推動立行立改，整改銷號。針對面上存在的共性問題，督促相關職能部門認真剖析問題原因，從制度管理層面建立長效治理機制；針對公職人員吃拿卡要和亂攤派、亂罰款、亂收費、亂檢查等損害營商環境的突出問題，優先受理、處置、查處。開展“項目業主評、民營企業家評、廉情監督員評、人大代表評”營商環境活動，圍繞部門靠前服務、政策落實、作風建設等方面開展評價。