台灣各界紀念孫中山逝世百年

台北逸仙公園內的孫中山史跡館（2月27日攝）。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月13日電／據新華社報導，3月12日是孫中山先生逝世百年紀念日。與孫中山先生有不解之緣的寶島台灣，仍回響著他“振興中華”的遺志。



當天上午，位於台北的孫中山紀念館園區內，孫中山先生銅像前，人群肅立，脫帽致敬。中國國民黨主席朱立倫、前主席馬英九，孫文學校總校長張亞中等分別率眾前來緬懷追念。



孫中山先生曾外孫王祖耀身著中山裝，向先生銅像三鞠躬。“中華民族偉大復興的正確道路，是對孫中山思想的實現和超越。”王祖耀受訪時說。



孫中山先生是偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅，一生追求國家統一和中華振興，為全體中華兒女所敬仰。



孫中山先生曾三次到訪台灣，在寶島烙下了他為國家革命、民族復興事業奔走的深刻印記。在其追求實現民族獨立和發展振興的理想感召下，台灣湧現出大批青年志士，或奔赴大陸投身革命，或在台組織抗日鬥爭。



1913年，在日本殖民統治下，台灣望族“霧峰林家”的第七代傳人林祖密毅然放棄龐大家產，以實際行動成為台灣同胞恢復中國國籍第一人。林家後人、台灣抗日志士親屬協進會創會會長林光輝對記者說，先祖父林祖密策劃、支助台灣武裝抗日從未間斷，並參加了孫中山先生領導的中華革命黨，發動福建全省民兵“討袁護法”。



“先祖父深知，衹有全國統一、國家強盛，才有可能驅逐日本殖民統治者，才能收復台灣。這是他的畢生願望。”林光輝說。



如今，台灣許多縣市都有以“中山”命名的道路，台北市的中山北路和中山南路更是城市重要幹道，逸仙公園正坐落於這條交通線近旁。孫中山先生第二次來台時，曾下榻位於此處的“梅屋敷”，如今是孫中山史跡館。