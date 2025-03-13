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外交部發言人就烏克蘭危機相關進展答記者問
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2025-03-13 12:50:40
中評社北京3月13日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧12日就烏克蘭危機相關進展答記者問。
當日例行記者會上，有記者問：烏克蘭宣布準備好接受美國提出的俄烏戰爭暫時停火30天的建議，請問中方對此有何評論？
毛寧說，我們注意到有關報導。中方從危機爆發第一天起就主張對話談判，尋求政治解決，始終在為和平奔走、為促談努力。我們期待各當事方通過對話談判找到照顧彼此關切，可持續和持久的和平方案。
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