以人工智能賦能高質量發展

世界移動通信大會聚焦5G與人工智能融合創新。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月13日電／據人民日報報導，人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，將對全球經濟社會發展和人類文明進步產生深遠影響。習近平總書記指出：“中國高度重視人工智能發展，積極推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合，培育壯大智能產業，加快發展新質生產力，為高質量發展提供新動能。”面向未來，我們要深入貫徹落實習近平總書記關於人工智能的重要論述，不斷推動人工智能與傳統產業深度融合，充分發揮人工智能在催化孕育未來產業方面的重要作用，為推動形成新質生產力、推動高質量發展注入持久動能。



人工智能是贏得全球科技競爭主動權的重要戰略抓手



人工智能在新一輪科技革命和產業變革的浪潮中，既是推動效率提升的工具，更是重構人類生產生活方式的重要力量，推動生產方式全面變革。人工智能通過重構生產要素配置，推動人類從依賴體力與經驗的生產模式向數據與算法驅動的智能模式躍升，實現生產效率的跨越式提升。同時，人工智能依靠其超強關聯能力與計算能力進行科學探索、解決複雜問題，成為科學發現加速器，開啟人機協同、數智融合的全新範式，重新定義人類智慧與生產生活疆域。



習近平總書記指出：“誰能把握大數據、人工智能等新經濟發展機遇，誰就把准了時代脈搏。”作為一項通用技術，人工智能是提升國家競爭力、維護國家安全的重要抓手，已成為國際競爭的焦點。當前，世界主要國家加緊出台人工智能領域相關規劃和政策，力圖在新一輪國際科技競爭與全球發展變局中掌握主導權。美國頒布《2020年國家人工智能倡議法案》、更新《國家人工智能研發戰略計劃》等，旨在確保美國在人工智能領域的領先地位；歐盟成立人工智能辦公室，通過《人工智能法案》，旨在以高水平人工智能治理推動人工智能發展；我國先後出台《新一代人工智能發展規劃》《科技部關於支持建設新一代人工智能示範應用場景的通知》等重要規劃文件。以更開放的姿態擁抱技術紅利，同時通過全球協作構建更具包容性的治理框架，使人工智能成為推動構建人類命運共同體的加速器，讓世界共享人工智能發展紅利，不僅關乎技術進步，更是對人類智慧、倫理與協作能力的重要考驗。



人工智能推動傳統產業煥發新生機