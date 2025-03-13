國家能源局印發新一年《能源工作指導意見》

中評社北京3月13日電／據人民日報報導，國家能源局近日印發的《2025年能源工作指導意見》（以下簡稱《指導意見》）提出，2025年全國發電總裝機達36億千瓦以上，新增新能源發電裝機規模2億千瓦以上，推動抽水蓄能裝機容量達6200萬千瓦以上；非化石能源發電裝機占比提高到60%左右，非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。數據顯示，截至2024年底，全國發電總裝機容量為33.5億千瓦，非化石能源發電裝機占總裝機容量的比重為58.2%。



《指導意見》還提出，2025年煤炭穩產增產，原油產量保持2億噸以上，天然氣產量保持較快增長，油氣儲備規模持續增加。



國家能源局相關負責人介紹，當前，我國能源發展面臨一些風險挑戰，國際形勢複雜嚴峻，油氣外采率仍較高，新能源快速增長對系統消納提出更高要求，能源關鍵技術裝備攻關仍需強化，能源體制機制改革需向縱深推進。



對此，《指導意見》提出21項年度重點任務，包括從夯實能源安全保障基礎、提高區域能源協同保障能力、強化能源安全重大風險管控3方面，大力提升能源安全保障能力；從保持非化石能源良好發展態勢、統籌推進新型電力系統建設、持續深化能源開發利用方式變革3方面，積極穩妥推進能源綠色低碳轉型等。



今年，我國將持續深化能源開發利用方式變革。在工業、交通、建築、數據中心等重點領域大力實施可再生能源替代行動，積極支持零碳園區建設和光伏建築一體化，更好促進新能源就地消納。拓展地熱能、生物質能、太陽能等可再生能源供暖應用。深入實施油氣與新能源融合發展，依托重點油氣產區加快發展二氧化碳驅油及封存。持續推動煤電“三改聯動”和落後產能淘汰。



新能源消納和調控政策措施也將進一步完善。《指導意見》提出，今年要創新新能源價格機制和消納方式，推動新能源全面參與市場，實現新能源由保障性收購向市場化消納轉變。研究制定綠電直連政策措施。