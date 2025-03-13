富權：黃國昌初展黨魁應有胸襟格局

中評社香港3月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：黃國昌初展黨魁應有胸襟格局。以下為文章內容。



台灣地區“立法院”昨日舉行院會，其中最主要議程是對“行政院”對《總預算案》及《財政收支劃分法》修正案所提“覆議案”進行記名表決。在中國國民黨和台灣民眾黨黨團的聯手合作下，以六十一票對民進黨黨團的五十一票予以否決，再次上演在野黨合作對抗執政黨強權的一幕，並也展現了在民眾黨主席補選中當選黨主席的黨團總召黃國昌，繼續與國民黨合作反抗民進黨當局的決心。



民眾黨隨後舉行中央委員會議，據民眾黨發言人李頂立、張彤會後轉述表示，黨主席黃國昌已拍板，二十三日起要全台舉辦“人民要當家”宣講，以“台灣必須要進步，政府也必須要監督”的理由，反擊“行政院長”卓榮泰領軍下鄉宣講助攻“大罷免”的倒行逆施。



由於民眾黨的八名“立委”都是屬於“不分區立委”，不適用《公職人員選舉罷免法》中的“罷免”機制，實際上民進黨及其側翼所發動的“大罷免”，也幾乎全部都是針對國民黨的“區域立委”及縣市議員，衹有已停職新竹市長高虹安是民眾黨黨員，但也已因涉貪污詐領助理費遭起訴並被法院一審判決罪名成立判刑七年四個月、褫奪公權四年，因而宣布退出民眾黨。因此，民眾黨完全可以對這場“大罷免”置身度外、袖手旁觀。但黨主席黃國昌卻是拍板決定以在全台舉辦“人民要當家”宣講的方式幫助國民黨進行反攻，這將為未來進一步的“藍白合作”奠定更堅實的政治基礎。



值得注意的是，黃國昌更是決定將“人民要當家”宣講的首站，選定在自己的“不分區立委”責任區新北市，這是“身先士卒”的表現。但不排除也“挾帶私意”，那就是要以此姿態來爭取國民黨的善意回應，在“二零二六”的“九合一”地方選舉中，“禮讓”他出選新北市長。但可能國民黨會考慮到，新北市是整個台灣地區人口最多的“直轄市”，市長選舉的輸贏直接關係到“二零二八”大選的勝負，而國民黨已經有了勝選機率較高的“口袋人選”（如李四川等人），反而黃國昌勝選的可能性不高，在新北市“不能丟”下，未必同意在新北市“禮讓”黃國昌，反而願意在民眾黨的地盤新竹市作出“禮讓”並給予全力支持。

