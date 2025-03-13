讀懂人均預期壽命延長背後的民生福祉

2月27日，在飛英街道塔下街社區，“助浴快車”志願者為老人提供洗浴、理髮等服務。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月13日電／據人民日報報導，3月9日，國家衛生健康委員會主任雷海潮在全國兩會民生主題記者會上介紹，2024年中國居民的人均預期壽命達到79歲，比2023年提高了0.4歲，提前實現了“十四五”規劃的目標要求。



人均預期壽命指的是什麼？其提高有什麼意義？各方是否做好了充足的準備應對人均預期壽命的提高？帶著這些問題，記者進行了採訪。



人均預期壽命是什麼



華中科技大學人口與政策研究所所長石人炳介紹，人均預期壽命是一個假定值，指在某一時期各個年齡段死亡率不變的前提下，這一時期出生的人，預期能繼續生存的平均年數。



“通俗地講，人均預期壽命是當年的新生兒，按照當年的各個年齡段死亡率生存下去，預計平均能活多少歲。隨著社會的發展，各個年齡段的人死亡率會逐步降低，人的實際壽命就會延長。當前我們的人均預期壽命是79歲，但2024年的新生兒實際的平均壽命可能會更長。”石人炳說。



“預期壽命和平均壽命不同。前者可以理解為一個人剛出生，按照當前的社會醫療條件、死亡率水平，一生平均能活多少歲，是一個預測值，根據現在的數據估算。”鄭州大學公共衛生學院黨委書記吳建介紹，如果醫療技術進步使死亡率下降，預期壽命會相應上升。



在不同性別方面，女性的人均預期壽命普遍比男性的人均預期壽命要長，並且越是發達的國家和地區，這一差距越大。石人炳介紹，造成這種差別的因素有很多，例如社會保障、科技發展水平、基因等。



“生物學優勢方面，雌激素能夠保護心血管，女性免疫系統更強；行為差異方面，男性更多吸煙、酗酒、高危作業等；社會角色方面，一些男性不願表達心理問題，這也使得男性的抑鬱症死亡率更高。”吳建解釋。