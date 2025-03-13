我國科研團隊首創“三合一”腦脊接口技術

中評社北京3月13日電／據人民日報報導，3月3日20時，全球首批第四例通過腦脊接口讓癱瘓者重新行走的臨床概念驗證手術在復旦大學附屬華山醫院成功實施。3月4日中午，隨著設備開機，腦脊打通驗證成功，在人工智能輔助下，癱瘓多時的患者腿部開始自主抬動。



今年1月至2月，復旦大學類腦智能科學與技術研究院加福民團隊聯合復旦大學附屬中山醫院完成3例臨床概念驗證手術，嚴重脊髓損傷患者在兩周內實現自主控腿、邁步行走。這一切，都源於加福民團隊全球首創的“三合一”腦脊接口技術——在大腦內植入電極采集患者運動意圖，用來驅動脊髓刺激器，作用於脊髓神經根，進而激活下肢肌肉，從而重建患者運動功能，幫助他們重獲行走能力。



第一位接受該手術的患者是34歲的小林（化名）。兩年前，小林不慎從離地面3米高處墜落，導致脊髓外傷後截癱。兩年來，小林和家人輾轉多地求醫。去年10月5日，加福民團隊研發的植入式腦脊接口技術取得新進展，發布招募志願者的消息，小林當天就報了名。今年1月8日，小林在中山醫院接受手術。術後24小時內，他的左右腿便都能抬了起來。接下來的身體變化，快到以“天”計算：第三天實現腦控狀態下的雙下肢自主運動；第十天，在重力懸吊支撐下可通過自身運動意圖自主控制雙側下肢跨步；第十四天，運動反應能力逐步提升，右腿可快速反應抬高並跨越移動的障礙物，懸吊下獨立使用站立架行走可超過5米。



與通過識別腦電波指揮機械臂、遙控輪椅、鼠標等外部設備的腦機接口不同，腦脊接口要在大腦和脊髓間搭建一條“神經橋”，采集、解碼腦電信號，給特定神經根進行時空電刺激，讓癱瘓者重新控制自己的肢體。



為降低手術創傷、提高腦電信號采集穩定性和效率，加福民團隊採用“三合一”的方法，將多台設備集合為一台腦部植入式微型設備，通過微創手術將2個直徑1毫米左右的電極芯片植入運動腦區，腦部、脊髓手術一次完成，只需要4個小時左右。