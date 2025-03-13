克羅地亞前總統：贊賞中國的雙贏合作理念

中評社北京3月13日電／據中國日報報導，克羅地亞前總統伊沃·約西波維奇日前接受中國日報中國觀察智庫專訪時表示，中歐之間日益密切的文化交流是構建更好政治經濟關係的基礎，有助於增進國家間的相互理解。和平共處五項原則在當今國際社會仍然具有深遠影響。“一帶一路”倡議所包含的雙贏理念對中小國家來說意義重大，為中克兩國提供了獨特的合作契機。



“一帶一路”倡議帶來雙贏



現在中克兩國在經濟、政治方面的交流越來越頻繁。特別是在克羅地亞，我們已經完成了一項偉大的合作項目。它就是佩列沙茨大橋，大橋以極短的時間、極高的質量建成。我們對這次合作感到非常滿意，我們認為這種合作模式也可以用到其他項目上。



“一帶一路”是中國提出的一項重要倡議。當然，一些國家會對中國的大型項目存在顧慮，但我認為，這對雙方來說都是寶貴的合作機遇，並且雙方都能從中獲利。現在，有越來越多的克羅地亞人在中國做生意，中國也有很多人在克羅地亞做生意，小到私人企業，比如餐館、小商場之類的，大到像我們現在合作的這種重要的大型基建項目都有涉及。



我認為中國政府和領導人提出的理念是一種雙贏原則，這一原則對小國家來說尤其有益。任何旨在促進更好、更深入合作的倡議都值得歡迎。



多元文化交流促互相理解



我去過10－12個中國的城市，包括上海、廣州、深圳、天津等。每個城市我都喜歡，因為它們各不相同。北京與上海不能直接比較——它們承擔著不同的職能。北京更有歷史氣息，上海則更有科技感，能讓你體驗到更多高新技術。