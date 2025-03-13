太古城頂層復式2600萬易手　近三年新高

太古城復式單位放盤極罕有，目前衹有5夥放售。（大公報） 中評社香港3月13日電／大公報報導，新盤旺銷帶動樓市氣氛，中價樓成交增。鰂魚湧太古城有復式戶以2600萬元沽出，成交價創2022年7月後新高，實用呎價重上2萬元為約5個月首見。



呎價逾2萬 五個月首見



中原地產副區域營業董事張光耀表示，樓市起動，太古城新近錄大額成交，單位是美菊閣頂層復式戶，實用面積1280方呎，屬三房套房另多用途房間隔，原業主去年放盤叫價3300萬元，累減700萬元或21.2%，最新以2600萬元沽出，創屋苑2022年7月後新高價，實用呎價20313元則為屋苑去年9月後首次重上2萬元呎。據悉，原業主於1996年5月以1290萬元購入，持貨近29年，賬面獲利1310萬元，期內升值逾1倍。



張光耀表示，太古城復式單位放盤極罕有，目前衹有5夥放售，今次售出的屬大復式戶型，現時市場同類放盤索價達4300萬元。



另一邊廂，住宅租金升勢未止，中原地產高級資深分區營業經理張略欣表示，鰂魚湧華蘭花園翠蘭閣高層B室，實用面積388方呎，兩房間隔，新近以1.98萬元租出，創屋苑逾3年新高，實用呎租51元。業主於1987年以43萬元購入，是次享55厘租金回報。