歐盟加拿大反制美國　貿易戰激化

中評社香港3月13日電／美國總統特朗普的關稅行動進一步升級，範圍擴至全球。由香港時間昨日中午起，美國對所有進口鋼鋁加徵25%關稅，不設豁免。歐盟及加拿大宣布反制措施，歐盟從下月起對價值260億歐羅的美國商品徵收反制性關稅；加拿大則宣布由周四起，對價值298億加元的美國商品徵收25%關稅。



歐盟委員會主席馮德萊恩公布，歐盟反制措施將分兩階段實行。首階段於4月1日生效，將恢復2018年及2020年的關稅措施，向價值80億歐羅的美國船、電單車及酒加徵關稅；至4月13日，料再向價值180億歐羅美國貨品加徵關稅，擬包括工業產品和農產品，涉鋼鋁、家電、豬牛肉、蛋、蔬菜等，並由即日展開兩周的諮詢，確保選擇適合產品納入名單。



馮德萊恩強調，關稅對企業和消費者都不利，重申對談判持開放態度，認為全球充滿地緣政治及經濟不確定性，以關稅增加經濟負擔並不符合各方共同利益。



加拿大則於香港時間晚上公布反制措施，將對價值298億加元的美國商品徵收25%關稅，包括價值126億加元的鋼鐵產品，30億加元的鋁產品，以及142億加元的其他美國商品。加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）指出，新的關稅涵蓋鋼鋁，以及其他美國商品如電腦、體育器材和鑄鐵產品。



特朗普日前在社交平台揚言，把加拿大鋼鋁產品關稅提高至50%，以回應加拿大安大略省政府對出口到美國3個州的電力徵收25%的附加費。其後安省省長福特（Doug Ford）與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）通話，雙方同意福特將在周四（13日）於華盛頓會見盧特尼克及美國貿易代表，討論關稅事宜。



福特其後暫停對輸送到美國的電力徵收25%附加稅，美國也確認對加拿大鋼鋁關稅不再調高至50%，而是與其他地區一樣加徵25%。



中國外交部發言人毛寧回應記者提問時說，美方做法嚴重違反世貿組織規則，損害以規則為基礎的多邊貿易體制，無益於解決問題。中方將採取一切必要措施維護自身合法權益。

