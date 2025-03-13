三部門聯合發文指引環保裝備製造業向優向綠

中評社北京3月13日電／據新華社報導，記者12日從工業和信息化部獲悉，工業和信息化部、生態環境部、市場監管總局近日聯合印發促進環保裝備製造業高質量發展的若干意見，著力推動環保裝備製造業持續健康穩定發展，打造具有國際競爭優勢的萬億級產業。



意見提出，到2027年，先進技術裝備市場占有率顯著提升，重點領域技術裝備產業鏈短板基本補齊，長板技術裝備形成國內主導、國外走出去的優勢格局。到2030年，環保技術裝備產業鏈短板自主可控，長板技術裝備優勢進一步擴大，環保裝備製造業從傳統的污染治理向綠色、低碳、循環發展全面升級。



圍繞強化關鍵技術攻關、加快先進技術推廣、培育行業發展新動能、優化產業發展環境4個方面，意見提出12項政策措施。將聚焦產業鏈供應鏈堵點卡點，開展關鍵技術“揭榜掛帥”，實施重大環保技術裝備三年提升行動，深入推進5G、人工智能等新一代信息技術在環保裝備設計製造、污染治理和環境監測等領域的應用。



根據意見，有關部門將引導環保裝備企業在各自細分領域精耕細作，打造一批行業規範條件企業、專精特新“小巨人”企業和製造業單項冠軍企業。推動龍頭企業從提供單一領域環保技術裝備，向多領域“產品＋服務”供給轉變，加強行業規範引導，推動建立公平競爭、健康有序的市場發展環境。



近年來，我國環保裝備製造業產業規模持續壯大。據有關行業協會測算，“十三五”以來，環保裝備製造業總產值年復合增長率接近6%，2024年達到9200億元。